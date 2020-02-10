Люди так и не дождались "гениального" экономиста для разговора

25-летний «слуга народа» Евгений Брагар, советовавший пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ, влип в очередной скандал

Народный депутат пообещал приехать в Аджамку на Кировоградщине, где живет пенсионерка Любовь Колючая, получившая от избранника «деловой» совет, однако в субботу, 8 февраля, так там и не появился, передает Politeka.

По словам сельського головы Татьяны Зайченко, депутат накануне обещал перезвонить перед встречей, однако в день предполагаемого визита перестал брать трубку и отвечать на телефонные звонки.

Жители Аджамки собрались в сельском клубе, чтобы пообщаться с дерзким депутатом, однако так и не дождались его. Люди провели собрание, на котором поблагодарили 66-летнюю Любовь Павловну за то, что «объединила не только село, но и страну». Селяне даже решили сброситься Брагару на билет, решив, что у того нет денег, чтобы доехать к ним.

В комментариях к публикации на эту тему возмущение народа вспыхнуло с новой силой.

«Снова соврал. Настоящий депутат!», «А я считаю, что за такое его «гениальное предложение» надо дать ему Шнобелевскую премию. Пусть знают наших!», «Молодые, сытые, наглые... Хотят много и сразу... И у них получается. Ну а народ? А что, есть еще и народ?», «Трус, хамло невоспитанное, кто за такого замуж выйдет, безответственный», «Умный человек, прежде, чем сказать сначала думает. А такие, ляпают языком, лишь бы ляпнуть», «Солнечный ребенок», «Да не соврал, а ляпнул, не подумав. Потом испугался, что оно промычало», «брехло и трус. Даже не смог посмотреть людям в глаза», «Что-то мне подсказывает, что идеи, которые выдают Брагарь, Мушак и еще некоторые министры навеяны кем-то из стороны чтобы подставлять президента», – пишут разгневанные украинцы.

Ранее мы рассказывали, что Брагар после скандала с собакой отличился заявлением о том, что не стоит финансировать патриотическое кино, поскольку оно не окупается. В качестве успешного примера он привел фильмы производства студии "95 квартал".

Напомним, украинцы восстали против Брагара из-за собаки.

Как сообщала Politeka, Брагара собираются отправить в армию после скандала с собакой: "время пришло"

Также Politeka писала, что Разумков пригрозил нардепам из за скандала с собакой: "значок, мандат, должность"