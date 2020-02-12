Погода в Украине 12 февраля заставит часть граждан страдать, ведь ряд регионов накроют дожди со снегом

Как сообщает Politeka, об это свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дожди и снегопад ожидается повсюду, кроме части западных и южных регионов. Средняя температура будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла днем. Ночью же ожидается похолодание: от 0 до -6 мороза. Особенно сильными морозы будут на востоке Украины.

В Киеве и области синоптики прогнозируют частичные осадки. Столбик термометра будет показывать 2-5 градусов тепла днем. Ночью похолодает до +2 выше нуля.

Как сообщалось ранее, климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть. Такой прогноз сделал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.



"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще Politeka писала, что плохая погода разорвет Украину на куски.

Также Politeka сообщала, что погода готовит мерзкий сюрприз, новогоднее настроение отменяется.