Погода в Украине намерена испортиться и испытать людей на прочность, ведь местами ожидается настоящий катаклизм
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.
«12-го февраля в большинстве областей будет выпадать мокрый снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет верх - потому что несколько снизится температура воздуха. Течение среды максимально ожидается 0+4 градуса, на Юге будет немного выше, +4+7 градусов. Ветер остается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/сек», - отметила она.
В Киеве, утверждает Диденко, «утреннее солнце сменится тучами, после обеда появятся осадки. Среда снова будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2, +3 градусов. Прямо скажем, такая себе погода, на любителя.
На съемках «Сватов» возникли проблемы, кадры облетели сеть: Добронравов и Кравченко уже там
Новый циклон надвигается на Одессу: синоптики сообщили, к чему готовиться
Муж Дорофеевой показал, как развлекается с женой без одежды в постели: "Ничего себе"
Восьмилетняя дочь Киркорова поразила внешностью, личное фото: «вот это роскошь»
«Поэтому всем - синоптического терпения, одевать шапки, не забывать зонты или хотя бы капюшоны, сериалов доброе и человеческое здоровье, не обращать внимания на грязные окна под солнцем, витаминных сладких клементинок», - подчеркнула она.
Напомним, погода заставит украинцев дрожать, зима готовит новый поворот
А еще Politeka писала, что погода устроит украинцам американские горки, ночь будет беспощадна
Также Politeka сообщала, что погода обрушится на украинцев со всей морозной силой, но это еще не все