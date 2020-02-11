Погода в Украине намерена испортиться и испытать людей на прочность, ведь местами ожидается настоящий катаклизм

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

«12-го февраля в большинстве областей будет выпадать мокрый снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет верх - потому что несколько снизится температура воздуха. Течение среды максимально ожидается 0+4 градуса, на Юге будет немного выше, +4+7 градусов. Ветер остается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/сек», - отметила она.

В Киеве, утверждает Диденко, «утреннее солнце сменится тучами, после обеда появятся осадки. Среда снова будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2, +3 градусов. Прямо скажем, такая себе погода, на любителя.

«Поэтому всем - синоптического терпения, одевать шапки, не забывать зонты или хотя бы капюшоны, сериалов доброе и человеческое здоровье, не обращать внимания на грязные окна под солнцем, витаминных сладких клементинок», - подчеркнула она.

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