Такой зимы уже никто не ждал

Погода в Украине 8 февраля будет без осадков, но принесет настоящие морозы

Прогноз погоды на субботу представил Укргидрометцентр. Синоптики предупреждают, что на Украину обрушатся настоящие зимние морозы, однако осадков при этом на большей части страны не предвидится. Небольшой снег может пройти только в Запорожской и Донецкой областях, а также в Крыму.

Температура воздуха в субботу значительно упадет. Так, в северных и центральных областях ночью прогнозируется −10...−8 градусов, а днем от -4 до -1.

На западе ночью столбики термометров покажут от -10 до -6 градусов, а днем воздух прогреется до -3…+2.

Холоднее всего будет на востоке Украины, где ночью температура упадет до −16...−14 градусов, а днем температура составит -8…-6 градусов.

На юге также будет холодно: ночью ожидается -12…-5 градусов, а днем от -4 до -1.

В Киеве 8 февраля будет сухо. Температура ночью составит -7…-9 градусов, а днем – 0…-2.

Ветер в субботу будет северо-западным со скоростью 5-10 м / с.

Ранее мы писали о том, что февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет.

Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс", - написал эксперт.

Главным следствием этих процессов эксперт называет то, что практически по всей Европе ожидаются аномалии температуры воздух со знаком плюс.

В Украине отклонение от температурной нормы может достичь +5 °С, а во многих регионах февраль может пройти с положительной среднемесячной температурой (особенно на юге и западе страны).



Напомним, февраль поиздевается над украинцами, погода готовит новый удар.

Как сообщала Politeka, погодные качели добьют Украину, антициклон ударит с новой силой: "от -13 до оттепели..".

Также Politeka писала, что морозы и снег растерзают Украину, погода ударит с новой силой.