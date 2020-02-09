Погода в Украине 9 февраля испытает украинцев настоящими морозами, таких холодов этой зимой еще не было
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Вплоть до -17 будет на востоке Украины ночью. Осадки не пойдут. Днем ожидается около -7 ниже нуля.
В западных регионах будут необычные "плюсы". Днем ожидается от 3 до 5 тепла. Ночью похолодает – от -4 до -6 мороза. Снега или дождей не предусматривается.
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На севере, центральных районах и на юге ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться температурой от -1 до +3 по Цельсию. Ночью ожидается неожиданные морозы – от -5 до -13 ниже нуля.
В Киевеи области синоптики прогнозируют 0-4 тепла днем. Ночью ожидается от -3 до -6 мороза.
Ранее мы писали о том, что февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет.
Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.
"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс", - написал эксперт.
Напомним, февраль поиздевается над украинцами, погода готовит новый удар.
Как сообщала Politeka, погодные качели добьют Украину, антициклон ударит с новой силой: "от -13 до оттепели..".
Также Politeka писала, что морозы и снег растерзают Украину, погода ударит с новой силой.