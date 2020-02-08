Погода в Украине 9 февраля собирается "пощипать щеки и носы" граждан, ведь на смену снегопадам придут большие морозы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

"В Украине 9-го февраля будет сухо…Ветер умеренный, юго-западный. Температуру воздуха ближайшей ночью зима еще будет перетягивать в свой лагерь, ожидается -5-12 градусов, а на Востоке, даже частично на Запорожье и в большинстве центральных областях, кроме Винницкой области, -10-17 градусов", - отметила она.

Диденко утверждает, что местами "весна потянет канаты на себя", о чем будут свидетельствовать дневная температура.

"Потеплеет до +1+7 градусов, лишь на Востоке, а также в Днепре с районами еще пощипає щеки и поморозит нос, не выше -1-8 градусов. В Киеве воскресенье обещает быть без осадков, ночью еще подморозит, а уже днем потеплеет до 0+2 градусов", - уточнила она.

Ранее синоптики предупреждали об осложнении погодных условий на территории одесского региона. Это связанно со смещением активного южного циклона.

Метеорологи сообщали о штормовом ветре шквальные порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами до 25 м/с.

Ожидаемые погодные условия приведут к нарушениям и прекращение движения транспорта на дорогах. Осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

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