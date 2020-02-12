Власть над погодой в Европе, и в частности в Укриане, захватили циклоны

О том, чего ждать украинцам в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, циклон Tomris завтра снова будет поливать дождями и сбивать штормовыми ветрами граждан Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.

А вот погода в Украине будет зависеть от циклона Sabine, который расположился на севере.

Поэтому в четверг, 13 февраля, в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом. На Западе и Юге - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь.

Температура воздуха в большинстве областей течение четверга будет колебаться в пределах + 1 + 6 градусов, в южной части + 4 + 8 градусов.

В Киеве 13 февраля ожидаются небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3, +4 градусов.

Синоптик добавила, что в дальнейшем ветряная влага и относительно теплая погода будут преобладать.

В то же время существует вероятность, что март может ударить по украинцам сильными морозами, превысив зимнюю норму. В частности, об этом ранее заявила климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

По ее словам, на Украину может обрушиться аномальная "весна", которая принесет в страну морозы сильнее, чем в зимние месяца.

Климатолог объясняет, что причина в аномальном повышении температуры: поскольку тепло может затянуться, поэтому не исключено, что времена года сдвинутся вперед.

"Март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", – огорошили украинцев аномальным прогнозом.

Климатолог также заявила, что из-за подобных аномалий растет экстремальность погодных явлений.

Напомним, аномалия обрушилась на столицу: «второй раз за сто лет», кадры невероятного явления.

Как сообщала Politeka, погода готовит мерзкий сюрприз: синоптики предупредили украинцев, появился точный прогноз.

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