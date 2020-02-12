Столицу Ирака город Багдад засыпало снегом

Об этом сообщает АP. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отмечается, что снег там появился впервые за 12 лет.

"Во вторник столица Ирака Багдад проснулся с видом, который не видел более десяти лет. Город был накрыт снегом", - говорится в сообщении.

При этом, снег в Ираке является обычным явлением для горных северных регионов страны, но очень редким для самого Багдада. За последний век подобное погодное явление наблюдалось в Багдаде лишь в 2008 году.

Снег жители Багдада заметили утром, 11 февраля. При этом температура воздуха опустилась до -2 градусов. В сети появилось множество фото и видео аномального явления.

На них видно, как на машинах, на пальмах, на дорогах лежит небольшой слой снега.

По дороге на работу люди останавливали свои машины, чтобы сфотографироваться или начать импровизированные снежные бои.

«Снегопад может продолжаться до среды, учитывая очень холодную погоду», - заявил представитель Иракского метеорологического центра, объяснив, что холодная волна пришла из Европы.

Обрадовались снегу и участники антиправительственных протестов, которые разбили палатки на площади Тахрир.

«Слава Богу, сегодня утром идет снег. Атмосфера прекрасна ... люди очень счастливы, потому что это первый раз, когда снег падает в Ираке», - сказал Аймен Ахмед, один из протестующих.

Il a neigé à #Bagdad en #Irak ce mardi, ce qui n'était plus arrivé depuis 12 ans. Il a également gelé avec -0.7°C de minimale. pic.twitter.com/WNhxVpQWrp — Keraunos (@KeraunosObs) February 11, 2020

Жители Багдада более приспособлены к жаре, с рекордной температурой в 51 градус. В феврале среднесуточная температура в городе составляет около 16 градусов по Цельсию.

К югу от столицы Ирака снег также покрыл ковром шиитский священный город Кербела, который привлекает паломников со всего мира своими мавзолеями с золотыми куполами.

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