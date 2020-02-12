В результате всплеска активности Солнца проблемы могут возникнуть даже людей без метеозависимости

Об этом пишет Главред

Уже в начале марта мощная магнитная буря силой в 5 баллов достигнет Земли. По прогнозам ученых, настолько сильный геомагнитный шторм на Земле не бушевал несколько месяцев. В последнее время земляне испытывали лишь воздействие штормов в 3 и 4 балла.

4 марта 2020 магнитная буря достигнет уровня G1, однако уже на следующий день, 5 марта 2020, интенсивность возмущений снизится до 4 баллов.

По информации ученых, новое потрясение грозит не только метеозависимым, но и здоровым людям со стойким иммунитетом. В эти дни жителям Земли эксперты советуют держать под рукой лекарства от головных болей и гипертонии. Также не помешает иметь под рукой теплый чай с мятой.

У метеозависимых людей в эти дни не исключены приступы мегрени и даже рвоты. Многие люди могут жаловаться на проблемы со сном.

"Сердце может отреагировать на бурю тахикардией, а суставы – болевыми ощущениями. Людям, у которых есть хронические проблемы по этой части, необходимо держать аптечку поближе", - говорится в сообщени.

Самым крупным предвестником метеошторма в марте станет приближающийся метеоудар в 4 балла, который достигнет земли 17 февраля 2020. В этот день людям стоит ожидать проблем со здоровьем головы и сосудов.

Специалисты советуют в дни магнитных бурь отказываться от алкоголя и кофеина Также из рациона стоит убрать жирную пищу и чаще проветривать помещения.

Как мы предупреждали ранее, ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА сообщили, что в феврале 2020 года будет три сильных периода повышенной геомагнитной обстановки, которые способны спровоцировать ухудшения состояния здоровья у людей с хроническими заболеваниями.

Небольшая вспышка охватит Землю 23-24 февраля, но ее воздействие будет незначительным, а вот 28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.

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