Погода в Украине на выходных 15-16 февраля будет в основном без осадков, но повезет не всем

С прогнозом украинцев ознакомила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в субботу и в воскресенье сильного ветра в Украине не будет. Направление: северо-западный с переходом в воскресенье на юго-западный. Карта прогноза силы ветра.

Серьезных осадков также не предвидится.

Только 15 февраля на Западе и Севере местами возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Температура воздуха существенно не изменится, в субботу +1 +5, в воскресенье + 3 + 8 градусов. На юге на несколько градусов теплее.

В Киеве суббота будет с облаками и временами небольшими осадками, в воскресенье - в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля +3 градуса, 16 февраля +6 градусов.

Отметим, глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская ранее заявила, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на расклад жизни в стране.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

Напомним, аномалия обрушилась на столицу: «второй раз за сто лет», кадры невероятного явления.

Как сообщала Politeka, погода готовит мерзкий сюрприз: синоптики предупредили украинцев, появился точный прогноз.

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