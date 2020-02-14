Погода в Украине на 14 февраля решит подложить «свинью» жителям нескольких областей, поскольку территорию заметет мокрым снегом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, особенно плохой погода будет на западной Украине. Мокрый снег будет сопровождаться 3-6 градусами тепла днем. Ночью же будет резкое похолодание – от 0 до -3 мороза.

А вот на севере Украины ожидается просто облачная погода, хотя днем будет примерно также – 2-4 градуса тепла. Ночью же похолодает: от -2 до -4 ниже нуля. Такой же ожидается погода и на Востоке.

А вот в центральной и южной части Украины синоптики прогнозируют облачность со временными прояснениями. Ожидается, что будет теплее – от 3 до 6 тепла. Ночью столбик термометра покажет от -1 до -5 мороза.

В Киеве и области прогнозируют облачную погоду. Днем воздух прогреется до 5 тепла. А ночью похолодает до -3 по Цельсию.

Как сообщалось ранее, уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

"Эта непредсказуемость - то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", - отметила Краковская.

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