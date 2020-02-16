Погода в Украине 16 февраля готовит настоящий весенний сюрприз, ведь воздух прогреется до небывалых "плюсов"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западе ожидается 6-9 тепла. Осадков не будет. А вот ночью резко похолодает до -3 мороза.

Похожей погода будет и на севере. Дневные 4-7 тепла будут сменятся ночными морозами до -2 ниже нуля.

Аналогичной ситуация будет в центральных и южных областях. Днем там ожидается 4-9 тепла. Ночью же похолодает до -2-3 морозов.

Холоднее всего будет на востоке. Там воздух прогреется лишь до +4 тепла. А вот ночью будет холоде всего – до -1 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют 4-7 тепла. А вот ночью стоит быть осмотрительнее – похолодает до -2 мороза.

Как сообщалсь ранее, глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская утверждала, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на расклад жизни в стране.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

Напомним, аномалия обрушилась на столицу: «второй раз за сто лет», кадры невероятного явления.

Как сообщала Politeka, погода готовит мерзкий сюрприз: синоптики предупредили украинцев, появился точный прогноз.

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