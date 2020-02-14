Зараження новим коронавірусом може загрожувати не менш як третині населення Землі

Про це заявив американський учений, співкерівник Центру статистики інфекційних захворювань при Університеті штату Флорида і експерт при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) Айра Лонджини, передає Bloomberg.

За словами експерта, що карантини здатні лише сповільнити, але не зупинити поширення вірусу.

"Тактика спостереження і стримування не принесе значних результатів, якщо не зміниться здатність (вірусу) передаватися (від людини до людини). Ізоляція і карантин не здатні зупинити вірус", – каже він.

Вчений підкреслює, що зараз кожен інфікований передає вірус в середньому двом або трьом людям. Таким чином, можуть заразитися приблизно дві третини населення Землі.

Він стверджує, що навіть якщо вдасться вдвічі уповільнити швидкість поширення вірусу, інфікованими ризикують опинитися близько 30% людей на планеті.

Додамо, також стала відома доля українців, які опинилися в епіцентрі поширення вірусу в китайському Ухані. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що громадяни України будуть евакуйовані 18 лютого, їх помістять в лікарню на 14-денну ізоляцію.

За її словами, в даний час аналізуються чотири медичні установи, з яких виберуть одне для розміщення українців.

При цьому міністр уточнила, що прибудуть в Україну тільки ті громадяни, у яких немає симптомів коронавіруса.

"Спочатку китайська влада перевірять, чи здорові вони, а потім їх випустять. Українська бригада лікарів на борту також їх перевірить, а потім залишиться з ними в ізоляції. Ізоляція – мінімум 14 днів", – додала глава Моз.

Відзначимо, напередодні українці які залишилися в Китаї звернулися до влади України із закликом евакуювати їх додому.

"Наш уряд годує нас обіцянками про те, що фінансування немає, літак затримується. Нас тут тримають три тижні - ось у нас виліт буде в цей час, потім називають іншу дату. Змінюється інформація, ні місць в Україні, ніде нас поселити", - заявили вони у зверненні.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

Також Politeka писала, що Китай не справляється з коронавірусом, місць в лікарнях не вистачає: кадри відчаю.