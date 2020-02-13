Нардеп від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк оскандалилася дивною заявою про смертельний китайський коронавірус

Останні тижні до смертельної епідемії в Китаї прикута увага всієї світової спільноти. Вірус розповсюджується дуже швидко, а загальна кількість його жертв вже склала 1368 осіб.

Однак, нардеп Василевська-Смаглюк не впевнена в тому, що вірус дійсно представляє таку велику небезпеку. Про це вона розповіла в ефірі ток-шоу «5х5» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). При цьому, за її словами, вона не єдина, хто дотримується такої позиції в «Слузі народу».

«Депутати нашої фракції розділилися. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші – що це маркетинговий хід, щоб продати більше масок. Я належу до другої категорії», - зізналася депутат.

У той же час вона не приховує, що і сама навіщось запаслася спеціальними респіраторами, витративши 150 гривень на 10 штук.

Депутат також зазначила, що тему небезпеки коронавірусу не піднімали на засіданні Кабміну.

«На засіданні Кабміну ні про яку загрозу коронавірусу мова не йшла. Я думаю, що українська влада, як завжди, сподівається в ситуації з коронавірусом на "а раптом пронесе"», - розповіла Василевська-Смаглюк.

Її заяву прокоментував український політолог Юрій Романенко.

«Найкращою відповіддю буде відправити Олечку в Ухань з рюкзаком масок, які потрібно роздати нашим співвітчизникам, яких Україна не може евакуювати, тому що не здатна забезпечити карантин навіть для 50 осіб. Якщо Ольга не повернеться з Китаю, поки там не закінчиться "маркетинговий хід", то, принаймні, співвітчизникам буде легше, що з ними страждає в Ухані аж цілий народний депутат», - написав він у своєму Телеграм-каналі.

При цьому політолог висловив побоювання на рахунок того, що нардепа в Китаї можуть залишити назавжди в зв'язку з воєнним часом.

«Жартів там не розуміють. Ідіотизм карають. Загалом, як говориться. Паліть напалмом», - підсумував Романенко.

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