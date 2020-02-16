Китай поглатила страшна біда - коронавірус, люди бояться не тільки за свої життя, але і за життя улюбленців

Для тварин жителі Піднебесної теж придумали захист, пише Рoliteka.net. Варто відзначити, що маски для чотирилапих використовувалися і раніше, до спалаху смертельного захворювання. Тоді тварин стали захищати від загазованості повітря.

Варто відзначити, що коронавірус передається не тільки від людини до людини, але і від тварини до людини, і від людини до тварини. Тому захист від захворювання просто необхідний.

Маска у вигляді носка на мордочці улюбленця навряд чи від чогось захистить, але виглядає кумедно.

Або тканинна маска на мордочці кота - це теж навряд чи буде надійним способом вберегтися від зарази. Фото з цим вихованцем стало мемом.

А ось маски більш серйозні. Їх ціни - приблизно сім доларів (170 грн).

Нагадаємо, зараження новим коронавірусом може загрожувати не менш як однієї третини населення Землі.

Такий прогноз дав американський вчений, співкерівник Центру статистики інфекційних захворювань при Університеті штату Флорида і експерт при Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Айра Лонджині.

Як він зазначив, карантини здатні лише сповільнити, але не зупинити поширення вірусу.

Раніше ми писали, що українцям слід бути готовим до неконтрольованого поширення китайського коронавіруса, оскільки в країні всього чотири лабораторії для запобігання поширенню інфекцій.

Мережу лабораторій необхідно розвивати. Але, на жаль, в країні не ті можливості, щоб дозволити будувати їх в кожній області. Тому, є сенс створити регіональні лабораторії, наприклад, в Києві, в Харкові, у Львові, в Одесі. Про це говорили на прес-конференції в Києві.

Нагадаємо також, що медики підкреслюють, що число випадків зараження в Китайській Республіці досягла 42638. Але є і хороша тенденція: майже 4 тисячі осіб одужали і були виписані з медичних установ.

На території материкової Піднебесної найбільша кількість випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV зафіксовано в центральній провінції Хубей.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

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