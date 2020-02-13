За останню добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч осіб

Українцям слід бути готовим до неконтрольованого поширення китайського коронавіруса, оскільки в країні всього чотири лабораторії для запобігання поширенню інфекцій

Про це експерти говорили прес-конференції в Києві.

"Мережа лабораторій необхідно розвивати. Але, на жаль, в країні не ті можливості, щоб дозволити будувати їх в кожній області. Тому, є сенс створити регіональні лабораторії, наприклад, в Києві, в Харкові, у Львові, в Одесі. Обладнати їх повністю тим, що необхідно", - заявив екс-директор лабораторії Одеського протичумного інституту Сергій Поздняков.

Також на заході відзначили, що в цілому эпидемзащита в Україні знаходиться на неналежному рівні. За словами експертів, під час пандемії або епідемії необхідні чіткі централізовані дії, а в українській медицині всі фахівці підпорядковані різним відомствам. При цьому в кожній області є свої особливості, а нещодавно створений Центр громадського здоров'я лише починає роботу.

"Нація повинна розуміти, що є партнери надправительственные як ВООЗ, а є місцева підготовка національна і вона повинна бути на найвищому рівні. У США, наприклад, CDC, вже два тижні тому заявила, що розглядає коронавірус як пандемію, яка вже почалася", - заявив на брифінгу інфекціоніст Вадим Арістов.

За словами експертів, у цій ситуації уряду слід більше уваги приділяти рекомендаціями медиків.

Зазначимо, що Укрпошта з 12 лютого у зв'язку з поширенням коронавіруса перестала приймати посилки з Китаю.

При цьому в компанії підкреслили, що ніяких заборон від ВІЗ і Всесвітнього поштового союзу на перевезення пошти з Китаю не існує.

Також зазначається, що на даний момент не зафіксовано доказів про поширення вірусу через товари, тому люди, які отримують посилки з Китаю, не перебувають у зоні ризику.

"Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", – повідомили в "Укрпошті".

Тим часом, станом на 5:40 четверга, 13 лютого, у Китаї в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 осіб. Такі дані публікує Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса в США.

Число інфікованих у Китаї досягло 59 тисяч 805 осіб. Всього в світі коронавірусом заразилися 60 тисяч 329 осіб. Тобто, за останню добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч чоловік.

Одужання лікарі зафіксували у 5995 людина у світі.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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