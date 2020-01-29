Скандальний російський письменник і екс-бойовик «ДНР» Захар Прилепін різко відреагував на скандал навколо свого співвітчизника Андрія Макаревича

У Росії розгорілася бурхлива дискусія навколо можливості зйомки фільму про легендарний гурт «Машина часу», лідер якого неодноразово висловлювався проти путінської влади і в підтримку України.

Прилепін, який дотримується кардинально протилежних поглядів, не залишився осторонь і запропонував психологам зробити висновок про здоров'я представників російської «ліберальної тусовки».

«Треба зібрати комісію професіоналів, яка візьме 30 провідних ліберальних діячів – не їх самих, але їх біографії, анамнез – і зробить великий професійний висновок про те, що за всією цією поведінкою ховається. Потрібен серйозний, професійний діагноз», - заявив Прилепін на своїй сторінці в Фейсбук.

Він також заявив, що російські ліберали нібито лають «режим» у той час як «сидять акуратно біля бюджету».

«Ліберал заходить в свій блог на "Эхе", або в "Нову газету" або в "Вогник" і пише чергову колонку про те, що росіяни, по-перше, раби, яким треба покаятися за свої криваві злочини, і, зауважте, пристрасть до насильства і до брехні - "в крові", а, по-друге, засуджує "продажних" колег, які підписують всякі там листи в підтримку анексій та іншого тоталітарного божевілля, і отримують від держави свої жалюгідні серебряники», - обурився колишній бойовик.

До цього Міністерство культури Росії відмовилося фінансувати фільм, присвячений 50-річчю «Машини часу» через політичну позицію Макаревича. Примітно, що у своєму пості Прилепін, мабуть побоявся називати ім'я музиканта, скромно зазначивши, що стежить «за одним скандалом», однак з тексту стає очевидно, про що йдеться.

Раніше ми писали про те, що письменник, терорист, який воював на боці бойовиків на українському Донбасі, Захар Прилєпін тепер буде змінювати Конституцію.

Терорист, батальйон якого, за його ж словами, вбив найбільше захисників України і творив справжній «свавілля», увійшов до складу робочої групи з підготовки пропозицій про внесення поправок до Конституції РФ.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті президента Російської Федерації.

Нагадаємо, бойовик Прилепін пішов на підвищення у Путіна: "буде змінювати Конституцію".

Як повідомляла Politeka, терориста Прилепіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що путинист Прилепін поліз в бійку і став посміховиськом.