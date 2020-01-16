Российский писатель, террорист, воевавший на стороне боевиков на украинском Донбассе, Захар Прилепин теперь бует менять Конституцию

Террорист, батальон которого, по его же словам, убил больше всего защитников Украины и творил настоящий «беспредел», вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента Российской Федерации, передает Politeka.

Отметим, что настоящее имя боевика – Евгений. После возвращения в Россию с Украины он хвастался своими "подвигами" журналистам. Так, по его словам, мало какое из донецких подразделений "по показателям", могло сравниться с тем, которое возглавлял террорист. Прилепин отметил, что убитые люди по ночам не приходят к нему.

Более того, он совершенно не переживает, что понесет наказание за преступления.

"Никто никогда не посадит меня за решетку. Я буду приезжать во все страны, и все будет у меня хорошо. Мне ничего не будет вообще", – говорил боевик.

Как видим, теперь он "пошел на повышение".

Не остались в стороне от списка «реформаторов» Конституции и соцсети.

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством, а каждый атаман - уметь менять Конституцию», – пишут в блоге «Усы Пескова».

«Дед создал рабочую группу по изменениям в Конституцию. В нее вошли в том числе: спортсменка Елена Исинбаева, сенатор Андрей Клишас, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, пианист Денис Мацуев и писатель Захар Прилепин», – сообщает «Лентач».

Комментарии под публикациями соответствующие:

«картина маслом....и не делайте мне нервы....», «Газманова и Эрнеста Макаренко не хватает для полного комплекта», «Эх, жаль нет Хрюши и Степашки!», «Конституция ..так зовут девку из питерской подворотни. Началось с того, когда плешивый воспользовался ее беспомощностью, в спящем состоянии, положив на нее свой б***,затем продал. Девка пошла по рукам..ее теперь е*** все,кому не лень», «Почему я не вижу Панина в этом списке?», «Это же преступник - убийца!», «Это анекдот? Собрались как то казак, пианист и балбес...», «Прилепин это всюду прилипает, чем он вымазан?».

Всего в состав рабочей группы вошли более 70 человек, среди которых также пианист Дмитрий Мацуев, депутат Госдумы, двукратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, которой приписывают гражданство США, режиссер Карен Шахназаров, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская и другие.

Ранее мы сообщали, что 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал изменения, которые будут внесены в Конституцию РФ.

Напомним, Путин провернул спецоперацию, под ударом оказался Медведев.

Как сообщала Politeka, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям.

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