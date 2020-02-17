Депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская потребовала пересажать всех участников по делу расстрелов на Майдане в 2014 году.

Как передает Politeka.net, истеричное заявление она сделала в эфире российского ТВ.

"Они думают, что своими безграмотными смертными приговорами кого-то испугают. Какими были тупоголовыми гамадрилоподобными радикалами, убивающими людей на Майдане, – такими и остались!" – заявила Поклонская.

Кроме того она не обошла стороной и "бандеровцев" с "комнатами-гестапо" в подвалах КГГА.

"Я никогда не забуду ужасы Майдана – до 6 марта 2014 года жила в Киеве. И я все помню! Думаете, отсидитесь за спинами своих "вельзевулов"? Нет! Мы вас всех пересажаем! Будет вам новый Нюрнберг", – не унималась Поклонская.

Не так давно она уже также отличилась очередным маразматическим бредом о "лагерях на Донбассе" и "газовых камерах в Киеве", о чем написала у себя на странице в соцсети Фейсбук.

Ко всему прочему, пособница оккупантов оскорбила украинских патриотов, заявив, что якобы у них серьезные проблемы с психическим здоровьем.