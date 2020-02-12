Депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская отличилась новыми фейками об Украине

Как сообщает Politeka.net, экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что в Украине ей вынесли смертный приговор, а также добавила якобы под Киевом могут появиться газовые камеры, а под Донецком – лагеря.

Маразматичными фантазиями скандальная Поклонская поделилась на своей личной странице в Facebook.

Скандальная Поклонская написала, что якобы из Киева ей прислали документ на 14 страниц, в котором ей вынесли смертный приговор: обещали поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять.

"И эти животные еще будут нам что-то говорить про большевиков и "красный террор"? Дай вам волю – вы бы переплюнули 37-й год со всей "ежовщиной"! Прямо под Киевом соорудили бы новые газовые камеры, а под Донецком открыли бы ГУЛАГи. И река крови разлилась бы по Украине новым Днепром", - написала одиозная депутат.

Ко всему прочему, пособница оккупантов оскорбила украинских патриотов, заявив, что якобы у них серьезные проблемы с психическим здоровьем.

"У них ведь мозги не в порядке! Все зверства средневековья покажутся утренником в детском саду. Мне вот повезло, хоть они и устраивали на меня покушения одно за другим – Господь спасает", - отметила предательница Кремля, добавив, что патриоты якобы вынесли "смертный приговор" не только ей, но и Украине.

Пользователи сети под постом ярко высмеяли буйную фантазию Поклонской.

"Бедняжка. Смертный приговор 😂", " Займитесь делом. Там у вас заговор очевидный. Дом-2 это был проект империалистов по подрыву Рассеюшки. Водонаеву и Собчак срочно в подвал на Лубянку. И найдите Мая и Солнце, они тоже агенты Запада. Ждем громких процессов", "Публикуйте этот исторический документ, где " правый сектор" грозит вас поставить к стенке и расстрелять. В противном случае - это ваши фантазии на тему, что бюст царя Николая замироточил", "Какой феерический бред! Ох, и буйная же у Вас фантазия, Наташенька!", "Все эти всхлипы похожи на словесный бред старушек у подъезда", "Бухнула".

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Также Politeka писала, что подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.