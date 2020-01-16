Алла Мазур поділилася подробицями своєї боротьби з раком і дала поради українцям, як уникнути найгіршого

Як відомо, 54-річна українська ведуча бореться зі злоякісною пухлиною. Вона не розголошувала подробиці діагнозу, однак повідомила, що проходить курс лікування. 16 січня Мазур опублікувала у своєму Інстаграмі великий пост, в якому розповіла про свій поточний стан і поділилася корисними для кожного українця порадами, передає Politeka.

Ведуча повідомила, що пройшла вже четверту хіміотерапію, яка далася їй легше, ніж попередні.

«Побічні ефекти - традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є. Попереду ще кілька хіміотерапій - і операція», - розповіла Мазур.

Ведуча також вирішила підтримати інших українців, які борються зі страшним діагнозом, і закликала їх ні в якому разі не відкладати лікування.

«Не відкладайте нічого на потім! Не закривайтеся в собі. Прийміть допомогу близьких і друзів», - пише Мазур.

Вона також розповіла, як не допустити найгіршого варіанту розвитку хвороби. За словами ведучої, головне – вчасно почати лікування. У зв'язку з цим вона закликала українців щорічно перевірятися на небезпечні симптоми. Крім того, Мазур закликала не панікувати при отриманні тривожного прогнозу від лікарів, а спочатку перевірити його у кількох фахівців.

«Якщо все підтвердилося - не панікувати тим більше! І не відкладати лікування: в надії, що розсмокчеться, або допоможуть нетрадиційні методи…Шукайте лікаря, якому довіряєте - і починайте шлях!», - закликала ведуча.

Вона зазначила, що шлях лікування не буде простим, проте боятися цього не варто.

«Чим раніше почати боротьбу - тим більше шансів на швидке одужання. В цьому випадку - точно варто довіритися офіційній медицині, я вважаю. І вірю, що таки зможу повідомити вам фінальну хорошу новину», - підкреслила Мазур.

Вона також подякувала всім за допомогу і підтримку в цій складній для неї ситуації.

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