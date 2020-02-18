Российский актер Иван Охлобыстин, известный своей любовью к боевикам «ДНР», желает видеть Украину в составе "Российской империи"



Такое заявление он сделал в интервью российским СМИ.

Скандальный актер уверяет, что "Украина - придуманная страна и часть России".

"Я бы устранил само понятие об Украине. Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это был чистой воды популизм... Они такие же, как мы, просто южане. Просто им не надо воли давать. Они будут так же с нами счастливы, как были в Советском Союзе счастливы", - заявил скандалист.

Кроме того, ему "стыдно" за Украину и он уверен, что "весь мир смеется с украинского языка".

"Что за Украина, какая, где она? Недавно стали язык придумывать, дикости какие-то, над ними весь мир смеется. Нам неудобно за ближних своих, которые Черное море, по их мнению, выкопали. Южане, что тут говорить", - разразился бредом актер.

Удивляться таким заявлениям Охлобыстина не стоит - он неоднократно высказывался о своей ненависти к Украине.

Ранее он заявил, что чем быстрее Россия введет войска, тем меньше погибнет украинцев.

"Надеюсь, что введут. Я не вижу никакого цивилизованного выхода. Это же ужас, что происходит. Славяне рубят славян. Это тот гордиев узел, который нужно разрубить один раз. Взяв на себя ответственность. Всем же понятно, что Америка от нас не отстанет. Война будет. Никуда ты денешься, ведь мы ей невыгодны. Неожиданно вдруг выздоровели. А это им не нравится", - заявил Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин разразился бурной истерикой в соцсетях после создания в Украине поместной Православной церкви.

Несмотря на то, что он и сам имел отношение к церкви (актер, как известно, был священником РПЦ, а сейчас отстранен от служения), слов любитель Путина не подбирал.

Напомним, скандальный Охлобыстин забредил об Украине в составе Российской империи.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео: подробности.

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