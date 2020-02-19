Россия имеет возможность наносить удары по Украине из акватории Каспийского моря

Такое мнение Обозревателю озвучил военный эксперт Павел Рудяков.

По его словам, русские могли бы с нами воевать из акватории Каспийского моря, как они делали в отношении Сирии.

"Теоретически такая возможность существует. Если есть военные группировки, то они могут быть приведены в движение. Но мне кажется, что у наших военных разведчиков есть стереотип, от которого они никак не могут или не хотят избавиться. Если посмотреть на военные конфликты последнего времени, то они происходят по другим моделям, чем те, о которых говорят в ГУР", – отметил эксперт.

Также он прокомментировал заявление разведки Украины о некой группировке на границе.

"Под группировкой, которую упоминают в ГУР, имеется в виду Южный федеральный округ, "а он велик". Это не значит, что группировка увеличена в 30 километрах от нашей границы. Если она стоит в 200 километрах, то это не группировка, которая уже готова к наступлению", – заключил он.

Ранее директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что обострение на Донбассе показало, что Россия не собирается выполнять никакие мирные договоренности и продолжит нагнетать обстановку.

По его словам, то, что произошло в Золотом 18 февраля, – намного шире, чем провокация, поскольку практически совпадают по времени чисто военные провокации, действия на внешнеполитическом фронте и действия на внутреннем политическом фронте.

Напомним, у Зеленского поразили заявлением по Донбассу.

Как сообщала Politeka, наступление на Донбассе - лишь начало, появились тревожные данные разведки: "ударят в...".

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.



