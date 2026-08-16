Графік відключення води на тиждень з 17 по 23 серпня в Дніпрі стосується саме централізованого водовідведення.

Графік відключення води на тиждень з 17 по 23 серпня в Дніпрі передбачає планове припинення централізованого водовідведення для боржників у двох районах міста, повідомляє видання Politeka.net.

Із 17 до 21 серпня спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» працюватиме у Соборному та Амур-Нижньодніпровському районах.

До переліку потрапили 10 багатоквартирних будинків. Загальна заборгованість мешканців за цими адресами становить понад 1,58 млн грн.

Найбільший борг зафіксували на вулиці Володимира Вернадського, 1 — 365,7 тис. грн. Ще 337,6 тис. грн заборгували мешканці будинку №76 на вулиці Галини Мазепи.

Також обмеження стосуватимуться будинків на вулиці Володимира Вернадського, 7, 8, 10, 10-А та 16. В Амур-Нижньодніпровському районі до списку увійшли будинки №63, 65, 74 і 76 на вулиці Галини Мазепи.

У підприємстві закликають споживачів не накопичувати борги. Якщо погасити всю суму одразу неможливо, можна оформити договір реструктуризації.

Для цього потрібно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних абонентських служб.

Варто зазначити, що Графік відключення води на тиждень з 17 по 23 серпня в Дніпрі стосується саме централізованого водовідведення для адрес, мешканці яких мають прострочену заборгованість.

Можна додати наприкінці такий короткий блок:

Перед можливим припиненням водовідведення мешканцям варто перевірити стан особового рахунку та заздалегідь погасити заборгованість. Якщо повна оплата наразі неможлива, краще завчасно звернутися щодо реструктуризації.

Також споживачам рекомендують уточнити актуальні умови обслуговування та графік роботи абонентських служб перед візитом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.