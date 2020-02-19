Гибридные войска Путина пытались пойти в наступление под "разведенным" Золотым на Донбассе

Олег Болдырев, более известный под псевдонимом Мартин Брест, рассказал подробности боя с боевиками. Он отметил, что готовилось все долго и дату выбирали - годовщина Дебальцево. Для этого даже взяли танки. Были три группы, которые штурмовали украинские позиции. Об этом сообщает Politeka.

"А ведь как красиво было задумано. Они готовили это долго - и дату подгадали, Дебальцево же, и даже танки выгнали. Целых три группы на штурм трех позиций наших. Все прям по учебнику - артподготовка, отвлекающие удары, вход штурмовых групп под прикрытием танков", - написал Олег в социальных сетях.

Болдырев добавляет, что результат должен был быть другим. Ведь применяли 152-й калибр, 122-й, 120-й и другое оружие.

"Результат должен был быть ошеломляющим. Или ошеломительным. Короче - результат должен был быть ээээ... результативным… Да с задействованием ствольной арты 152 (мм, калибр - ред.) (около 10 выстрелов) и 122 (мм, калибр - ред.) (около 20 выстрелов)... Также в анамнезе пишем 120-е (150!!! мин) и 82-е (около 50 мин), минометы и полсотни выстрелов из танк… Нормальная такая, полноценная война... должна была быть. А вот вам х**", - добавил ветеран АТО.

Ведь украинская армия поступила профессионально. Батальоны сразу получили разрешение на стрельбу и воспользовались им. Боевики не смогли захватить позиции. У них много потерь и им пришлось срочно отходить.

Брест добавил, что все вернулось к ситуации, которая была в середине декабря 2019. Все плохо, но не трагично. Он заключил, что украинская армия хорошо научилась давать отпор, ведь война уже идет шестой год.

Напомним, Путин загнал Зеленского в ловушку, прорыв россиян на Донбассе только начало

А еще Politeka писала, что Путин резко изменил тактику по Украине и пошел в наступление

Также Politeka сообщала, что главарь боевиков "ДНР" сорвался и выдал тайну Путина на Донбассе



