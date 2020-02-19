Наступление российских войск на Донбассе стало реакцией оккупантов на действия Владимира Зеленского

О том, что означает резкое обострение ситуации под Золотым, где оккупанты атаковали позиции ВСУ 18 февраля в районе линии разделения сил, рассказал в комментарии «Информатору» политолог Виктор Пещенко. Он обратил внимание на то, что президент Украины постоянно подчеркивает, что хочет добиться мира на Донбассе, при этом делая акцент именно на переговорах. Однако, по мнению Пащенко, российская сторона его усилия пока оценивает скорее негативно.

«Зеленский сегодня, на мой взгляд, слишком много ставит на достижение хоть какого-то позитивного результата в мирных переговорах, где есть противоположная сторона, о настроениях желаниях которой мы до вчерашнего дня не могли догадываться. Но сейчас мы их реакцию на все старания Зеленского отчетливо видим — она однозначно негативная», - рассказал эксперт.

По его мнению, президент стал заложником своей позиции и сейчас не может позволить себе жестко отреагировать на действия российских военных.

«Пару недель назад у него была достаточно странная фраза, но много говорящая о том, что вопреки мнению наших профессиональных служб, он все же считает, что Путин готов к миру и настроен на мир и он видит это в его глазах. Когда Зеленский делает подобные заявления, то он ставит на кон свою репутацию», - подчеркнул Пащенко.

Он также подчеркнул, что не верит в то, что такую масштабную операцию на Донбассе могли самостоятельно спланировать только представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». По словам эксперта, инициатива исходила не от них, а от их российских кураторов.

По словам Пащенко, сейчас Зеленский оказался в более слабой позиции, ведь по нему обострение ситуации на Донбассе ударит сильнее, чем по Владимиру Путину.

«И российская сторона этим активно пользуется, подчеркивая, кому не выгодно очередное обострение ситуации. Поэтому, раз вы больше заинтересованы, так больше и уступайте», - отметил эксперт.

По его словам, в ближайшее время Россия будет продолжать подобные провокации, так как теперь они играют ей на руку.

Напомним, Путин резко изменил тактику по Украине и пошел в наступление.

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