Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где находится эпицентр коронавируса

Как передает Politeka.net, видеообращение украинский журналист и блогер опубликовал на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Полтава не приняла самолет. Он кружил 90 минут, сделал, как говорят специалисты эвакуационные, девять кругов по десять минут. Собирался в Полтаву, потом вспомнили, что там нет посадочных систем, был туман, это во-первых. Во-вторых, местные люди, как вы видели, начали столкновения с полицией, вроде как на эту тему. Поднимать большой шухер не будем, но во всех областях, куда отправляют этих несчастных украинцев, и иностранцев, кстати, которых надо передать, там их человек 20, возникает вопрос: «Готовы ли мы на местах?». Ответ у людей простой: «Никто не готов», - отметил он.

Пальчевский рассказал, что место, куда отправить украинцев по возвращении из Китая искали, когда самолет с ними уже вылетел.

«Вчера мне звонили руководители и хозяева санаториев под Киевом в 12 часов ночи, и рассказывали, что им звонили буквально в это же время, уже самолет был в воздухе, и предлагали разместить больных», - сказал телеведущий.

Пальчевский добавил, что ввиду сложившейся ситуации возикает вопрос к власти.

«Сегодня Скалецкая вместе с Радуцким сказали, что место будет секретным. Но мы знаем, как это будет в Украине, где-то через час другой мы узнаем, куда их привезли. У меня один вопрос к руководству страны: «Неужели при всей любви к соотечественникам, стоит так рисковать?». Хорошо если все закончится мирно, эти придурки, которые принимали решение это популистское и ставили под угрозу полстраны, отделаются легким испугом и их по головке погладит Зеленский. А если этого не случится, не дай Бог? Чью головку мы будем, мягко говоря, гладить?» - подытожил он.

Вирус! Ласкаво просимо... Вирус! Ласкаво просимо... в Харьков! Киев не принял??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 20. Februar 2020

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за самолета с украинцами из Китая.

Как сообщала Politeka, столкновения начались из-за возвращения украинцев из Китая, стягивают Нацгвардию.

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