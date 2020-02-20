Украинский педиатр Евгений Комаровский записал видеообращение к украинцам по поводу эвакуированных из Китая украинцев

Ролик Комаровский разместил на своем канале в Youtube, пишет Politeka. Врач очень эмоционально отреагировал на события, которые происходят вокруг эвакуации украинцев из Китая. По его словам, у него сложилось впечатление, что все люди с моральными качествами и интеллектом выехали из Украины.

«Люди, что вы творите? К нам приезжают абсолютно здоровые соотечественники. Без единого какого-либо симптома болезни. Коронавирус не летает по воздуху. Он передается при тесном контакте с реально больным человеком. Никакой угрозы нет», - заявил врач.

Он считает, что украинцам стоило бы протянуть руку помощи тем, кто оказался в Китае во время эпидемии коронавируса. Нормальные люди, по его словам, должны были пригласить их к себе, обеспечить условия. Помочь тем, кто и так натерпелся.

«Как вам не стыдно? Что вы творите? Искренне призываю, прекратите эту панику, которая недостойна цивилизованной страны. Где ваша вера, мораль, нравственность? Я бы еще понял, если бы врачи, которые за нищенские деньги должны оказывать людям помощь, каждый день наблюдать и рисковать жизнью, возмущались бы. А так возмущаются обыватели, которым на этих врачей всю жизнь плевать было», - жестко отметил Комаровский.

Он посоветовал украинцам «набраться мозгов» и взять себя в руки. Комаровский подчеркнул, что всем паникерам стоит заняться своими детьми.

«Подумайте, как правильно профилактировать острые респираторные вирусные инфекции. Почитайте, что такое местный иммунитет, как проветривать помещение, как поддерживать правильную температуру и влажность, как гулять с ребенком, как привиться от гриппа», - заявил он.

Доктор добавил, что все истерики по поводу украинцев из Китая - это признак неадекватности, недостатка интеллекта и отсутствия морали.

Отметим, что из-за страха украинцы протестуют, жгут шины и даже готовы сжечь самолет, на котором прилетели украинцы из Китая. Дошло даже до столкновений с нацгвардейцами. Ситуация вышла из-под контроля.

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