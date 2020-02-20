В мережі жорстко висміяли противників евакуації українців, які опинилися в Китаї під час спалаху коронавіруса

Як відомо, сьогодні, 20 лютого, в Україну прибув літак з українцями та іноземцями, яких евакуювали з Уханя. Їх повинні були розмістити у секретному місці, де вони протягом двох тижнів будуть перечікувати карантин, пише Politeka.

Приїзд українців викликав масові протести у населених пунктах, куди МОЗ планував відвезти евакуйованих людей. Люди перекривали дороги і влаштовували мітинги.

Показово, що евакуація українців призвела до розколу в суспільстві. Одні люди виступили проти повернення українців на батьківщину, заявивши, що вони повинні залишитися в Китаї. Інші ж вважають таку поведінку співвітчизників дикістю і середньовіччям. Політолог Юрій Романенко написав у своєму Телеграм-каналі, що нічого дивного в такій реакції суспільства на цю ситуацію немає.

«Якщо на рівні освітньої системи рік за роком вбивати критичне мислення, піднімаючи вгору холуїв, готових подгавкувати і вихваляти. То чи варто дивуватися, що Україна опинилася в середньовіччі?», - прокоментував він ситуацію, що відбувається.

У мережі з'явилося безліч їдких коментарів щодо ситуації, а також фотожаби, що висміюють поведінку українців. Автори мемів намагаються донести до людей, що не можна ставитися до українців, які приїхали з Китаю, як до прокажених.

Відзначимо, що багато політиків і активістів закликають українців підтримати людей, яким і так довелося несолодко. Вони приводять в приклад Францію, де евакуйованих громадян прийняли з розумінням. У МОЗ не втомлюються повторювати, що ризиків поширення інфекції немає, відомство все тримає під контролем. У Міністерстві підкреслили, що серед евакуйованих немає хворих. При цьому, люди все одно будуть перебувати під контролем лікарів на карантині.

Нагадаємо, що українка, яку кинули в Китаї, розповіла, як залишилася в ізоляції: "Вони знущалися наді мною і...".

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