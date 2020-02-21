События, которые разворачиваются в Украине в последние сутки, полностью идентичны тому, что происходило в Крыму и на Донбассе шесть лет назад

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук пишет народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, передает Politeka.

По словам парламентария, все, что сейчас происходит в государстве, – срежиссированный сценарий, поводом для запуска которого стали прилетевшие из Китая украинцы.

То, что эвакуированных отвезли не в Феофанию, где есть все условия, а в райцентр на Полтавщине, – часть плана, призванного еще больше разозлить и разобщить людей.

И, отмечает Богуцкая, это все – не ново:

«Тот же самый сценарий, генерирующий ненависть в народе, был запущен шесть лет назад в Крыму, когда идиоты-путинолюбы с выпученными глазами готовы были разорвать того, кто против «возврашения в родную гавань». Этот же сценарий был запущен на Донбассе, и он же последний год усиленно подогревается политическими силами, получившими катастрофически низкую поддержку на выборах».

Молебен за то, чтобы не пустить в Тернопольскую область эвакуированных граждан – это абсолютная копия путинского сценария «разделяй и властвуй». Ведь еще в 2014 году Стрелков-Гиркин пришел в Крым с молебном за «единую русскую нацию». Что было дальше, все прекрасно помнят.

Чтобы разогнать в обществе ненависть и заставить его забыть о базовых человеческих принципах, достаточно небольшого количества активистов. Остальные подтянутся за деньги. Правда, констатирует Богуцкая, хватает и бесплатных, которые склонны к вовлечению в массовый психоз.

«До тех пор, пока заказчики этих шабашей не будут сидеть в тюрьме, - процветание Украине не светит», – уверена нардеп. Поэтому, добавила она, уже готово обращение к главе СБУ Ивану Баканову с требованием установить и привлечь к ответственности тех, кто устроил провокацию, поставив под угрозу национальную безопасность.

Ранее мы писали о том, что политтехнолог Михаил Подоляк развеял мифы о единой нации, патриотизме украинцев и показал, как общество на самом деле расчеловечивается.

Напомним, с новым адом столкнулись эвакуированные в Санжарах.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.