Протестующих в Новые Санжары Полтавской области привозили на автомобилях из другой области

Об этом журналист Андрей Цаплиенко написал на своей странице в Facebook, передает Politeka.net. По его словам, цель этого всего действа достигнута.

«Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены. Украина дискредитирована. Враг потирает руки», - написал журналист.

Он опубликовал фотографии, на которых якобы протестующие местные жители – молодые парни в спортивных костюмах. По словам Цаплиенко, их привезли на протест на трех машинах. Выяснилось, что многие из них активные участники других протестных акций. Например, некоторые из этих молодчиков были замечены во время протестов "фермеров из Херсона" против земельной реформы.

Пользователь сети Нина Лысенко тоже обратила внимание на схожесть нынешних протестующих с людьми, которые были на акциях против земельной реформы. Она сопроводила свой пост фотографиями с обеих акций.

Как известно, автобусы с эвакуированными из Уханя людьми помимо местных жителей встречали также молодые парни спортивного телосложения. Займутся ли правоохранители поиском организаторов столкновений на Полтавщине, на данный момент неизвестно. Правда, министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил, что за беспорядками могут стоять политики или бизнес круги.

Ранее мы писали, что 20 февраля в Новых Санжарах около двух тысяч человек заблокировали дороги, по которым автобусы с эвакуированными из Китая людьми доставили в пансионат, где они должны переждать карантин. Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения. Пострадало около 10 правоохранителей и один местный житель. В результате беспорядков было задержано более 20 людей.

Напомним, что жизни эвакуированных из Китая украинцев поставили под угрозу.

Как сообщала Politeka, с новым адом столкнулись эвакуированные в Санжарах, кадры из санатория.

Также Politeka писала, что в Новых Санжарах творится ад: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет, кадры.