Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибули в санаторій у Нових Санжарах на Полтавщині

На місці зараз спостерігається тиснява, силовики намагаються відтіснити радикально налаштованих місцевих жителів, транспорт з прибулими на місце пошкоджений і повідомляється про перших потерпілих. Про це повідомляють вітчизняні ЗМІ.

За інформацією місцевих видань, люди виглядали щасливо і махали руками, але протестувальники почали закидати їх камінням, одному розбили голову.

Також повідомляється, місцеві жителі кричать і відкрито погрожують розправою новоприбулим співгромадянам, мовляв, завтра вони прийдуть сюди і спалять тут все разом з евакуйованими.

Поліція розганяє протестуючих, повідомляється, що одного з них побили до втрати свідомості. На кадрах також видно, що на території щось горить, всюди чутні крики, українці, які прибули в автобусах дуже налякані.

⚡️Автобуси з евакуйованими з Уханя українцями заїхали на територію медичного центру в Нових Санжарах



Сутички з правоохоронцями, вогнища, крики... (також є свідчення, що в автобус кидали каміння) pic.twitter.com/ESxbKUXNm1 — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) February 20, 2020

Правоохоронці раніше штурмом розблокували під'їзд до об'єкта розміщення евакуйованих і повністю звільнили дорогу для автобусів. Окремих осіб поліція "вилучала" з натовпу і іноді просто витісняла на узбіччя.

На в'їзді в санаторій новосанжарці підпалили свою барикаду. Але силовики знесли її і відтіснили останніх протестувальників, пише "Полтавщина":

"Попередньо, один з них отримав травми. Також попередньо відомо про одного пошкоджено автобус - у нього розбили скло".

«Вести» також повідомляють, що більшість протестуючих п'яні і налаштовані агресивно.

Крім того відомо, що натовп не має наміру зупинятися, є поранені серед правоохоронців:

«10 правоохоронців поранені. Один важко поранений. Йому розбили голову. Місцеві озброюються цеглою».

Нагадаємо, що 20 лютого, літак SkyUp з 45 українцями і 27 іноземцями прибув з Уханя в аеропорт "Харків". Звідти евакуйованих і привезли в медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.

Тим часом з'явилася інформація, що частина співробітників санаторію "Нові Санжари" написали заяву на звільнення. Також повідомляється, що частина персоналу перевезли, а деякі залишилася на місці.

Мабуть, доведеться набирати відсутній персонал з добровольців.

Зазначимо, військовий журналіст Олександр Махов, який став єдиним представником від українських ЗМІ на борту літака, різко охарактеризував те, що відбувається на Полтавщині і поділився кадрами з борту.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці з-за протестів. Бортпровідник, пілоти і медики - волонтери, полетіли забирати своїх. Тому що Україна своїх не кидає. Позорище. Все в нормі, до речі", - написав в соцмережі Фейсбук журналіст.

Нагадаємо, бій в Нових Санжарах, з санаторію біжать лікарі: нові кадри і подробиці божевілля.

Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом: у мережі з'явилися фотожаби.

Також Politeka писала, що українці забили на сполох через евакуйованих з Китаю.