Протистояння в Нових Санжарах, де автобуси з евакуйованими з Уханя українцями не пускали на територію санаторію і закидали камінням, показало реальне обличчя сучасної України

Події, за якими спостерігали не тільки українці, а й громадяни інших країн, втрачаючи дар мови від того, що відбувається, продемонструвало дві головні речі: гнилість людей і відсутність держави. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політтехнолог Михайло Подоляк, передає Politeka.

У ситуації з коронавірусом держава довго робила вигляд, що нічого не відбувається. Українська влада не спромоглася підготувати інформаційно громадян до евакуації їх співвітчизників, а нерозуміння налякало людей до смерті і дало їм розуміння того, що держава не гарантує їм захист і підтримку.

Як результат – налякане суспільство взялося палити шини, перекривати дороги, закидати камінням автобуси з людьми. А це вже, за словами автора, «масове розлюднення».

«Все це чергові прояви тотальної недієздатності держави. Вона завжди мовчить, коли криза. Вона ніяк не реагує на прояви вбивчого мракобісся. Вона просто ділить... премії. Іноді думає, куди ще розширити повноваження президента/прем'єра). Коротше, держава живе своїм мародерським тихим життям. Або не зовсім тихим. Поки в країні бунти. Явні дзвіночки взаємної ненависті і нетерпимості. Перші умовні багаття для відьом. Які, можливо, мають вірус, а може і ні...», – пише Подоляк.

Виходячи з цього, експерт пропонує перестати робити вигляд, що у нас є дієздатна держава, і перестати брехати про єдність, «гарцюючи на потенційних тушках вигнанців».

«Нас уже немає. Як держави, спільноти, країни. Так, певна географічна територія, яка сама не знає, чого хоче, і готова немилосердно рвати власну плоть. Хоча, ні! Давайте краще проведемо ще більше Днів соборності і Днів вишиванок. Ще пафосних промов напишемо й обов'язково дозволимо екс-міністру Супрун не про дурість свою відзвітувати, а потворний худ/зняти фільм, де негативний герой носить прізвище... кардіолога Тодурова. Дрібні щури вони завжди такі. Патріотичні і мстиві...», – резюмував Михайло.

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