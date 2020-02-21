Генерал СБУ Василий Вовк рассказал о ситуации в Новых Санжарах и объяснил поведение украинцев

Специалист дал интервью Politeka online. В нем он рассказал, что люди привыкли, что власть не заботится о здоровье граждан и их детей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Люди привыкли, что власть не обеспечивает сохранность их здоровья и их детей, а также продолжение рода и здоровье их территорий. Я знаю территорию, где сохраняют химические реактивы и химикаты, которые отравляют сотни людей. Люди уже про них забыли", - отметил генерал.

Коронавирус напугал очень сильно граждан. Помогла и внутренняя оппозиция, которая привержена прошлому президенту. Он постоянно ищет ситуацию, где можно ударить по новой власти.

"А тут коронавирус и все мы почти инфицированные. И люди думают: все меня нет, детей и внуков. Много людей боится не просто, так как "шатун" организовали внутренняя оппозиция. Я так считаю, так как она тоже приложила руку, чтобы показать, что власть не контролирует. Я имею ввиду ту политическую силу, которую возглавляет прошлый президент Петр Порошенко. Он ищет в каждой ситуации, где бы нанести удар новой власти. А тут не нужно было далеко ходить и искать. Тут все было на ладошках", добавил военный.

Вовк обратился к чиновникам. Он попросил не кричать их о том, что украинцы деградировали. Ведь власть сама и есть народ.

"Еще раз хочу заявить. Дорогие друзья, политики, госчиновники самого высокого ранга, перестаньте говорить про деградацию украинской нации и украинского народа. Вы сами этот народ представляете. Вы оттуда вышли и туда вы пойдете в конце. Ну, если не туда, то Испания, Великобритания, Мальдивы и другие страны. Но вы будете представителем этого народа", - заключил Василь Вовк.

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