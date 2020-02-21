Противостояние в Новых Санжарах, где автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами не пускали на территорию санатория и забросали камнями, показало реальное лицо современной Украины

События, за которыми наблюдали не только украинцы, но и граждане других стран, теряя дар речи от происходящего, продемонстрировало две главные вещи: гнилость людей и отсутствие государства. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политтехнолог Михаил Подоляк, передает Politeka.

В ситуации с коронавирусом государство долго делало вид, что ничего не происходит. Украинская власть не потрудилась подготовить информационно граждан к эвакуации их соотечественников, а непонимание напугало людей до смерти и дало им понимание того, что государство в случае чего не гарантирует им защиту и поддержку.

Как результат – напуганное общество взялось жечь шины, перекрывать дороги, забрасывать камнями автобусы с людьми. А это уже, по словам автора, «массовое расчеловечиванение».

«Все это очередные проявления тотальной недееспособности государства. Оно всегда молчит, когда кризис. Оно никак не реагирует на проявления убийственного мракобесия. Оно просто делит... премии. Иногда думает, куда ещё расширить полномочия президента/премьера). Короче, государство живет своей мародерской тихой жизнью. Или не совсем тихой. Пока в стране бунты. Явные звоночки взаимной ненависти и нетерпимости. Первые условные костры для ведьм. Которые, может быть, имеют вирус, а может и нет...», – пишет Подоляк.

Исходя из этого, эксперт предлагает перестать делать вид, что у нас есть дееспособное государство, и перестать врать о единстве, «гарцуя на потенциальных тушках изгоев».

«Нас уже нет. Как государства, сообщества, страны. Так, некая географическая территория, которая сама не знает, чего хочет, и готова безжалостно рвать собственную плоть. Хотя, нет! Давайте лучше проведём ещё больше Дней соборности и Дней вышиванок. Ещё пафосных речей напишем и обязательно позволим экс-министру Супрун не о глупости своей отчитаться, а безобразнейший худ/фильм снять, где отрицательный герой носит фамилию... кардиолога Тодурова. Мелкие крысы они всегда такие. Патриотичные и мстительные...», – подытожил Михаил.

Напомним, украинцы ошарашены происходящим в одной из областей.

Как сообщала Politeka, мать украинки из Китая рассказала, что происходит на самом деле.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.