Переселенцы из Донецка приехали в Новые Санжары, куда привезли украинцев из Китая, и привезли им провизию, которую смогли собрать
Автор поста Владимир Рунец в сети опубликовал фотографию продуктов, которые привезли переселенцы из Донбасса. Они разгрузили машину и уехали, отказавшись от комментариев. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку представителя СМИ.
"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - передал слова переселенцев Владимир.
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На фото можно увидеть ящики с продуктами. В них лежала газировка, фрукты, сладости, а также кофе.
Украинцы успели написать множество комментариев под публикацией:
"Нормальные люди всегда остаются людьми", "Пережив однажды боль и изгнание, не потеряв веру и сострадание я верю, что не все потеряно в Украине", "Молодцы, что поддерживают. Нужно брать пример с них", "Добрые дела - только уважение, а не слова без дела", "Спасибо, украинцы", "Спасибо, неравнодушным людям за помощь и доброе сердце", "Господи, да не оскудеет рука дающего. Слава Богу, есть нормальные люди. А значит, добро победит", "Мне интересно, что на это новосанжарские люди скажут", Санжаровцы - учитесь у этих благородных людей. Без коментариев...".
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