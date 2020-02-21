Переселенцы из Донецка приехали в Новые Санжары, куда привезли украинцев из Китая, и привезли им провизию, которую смогли собрать

Автор поста Владимир Рунец в сети опубликовал фотографию продуктов, которые привезли переселенцы из Донбасса. Они разгрузили машину и уехали, отказавшись от комментариев. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку представителя СМИ.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - передал слова переселенцев Владимир.

На фото можно увидеть ящики с продуктами. В них лежала газировка, фрукты, сладости, а также кофе.

Украинцы успели написать множество комментариев под публикацией:

"Нормальные люди всегда остаются людьми", "Пережив однажды боль и изгнание, не потеряв веру и сострадание я верю, что не все потеряно в Украине", "Молодцы, что поддерживают. Нужно брать пример с них", "Добрые дела - только уважение, а не слова без дела", "Спасибо, украинцы", "Спасибо, неравнодушным людям за помощь и доброе сердце", "Господи, да не оскудеет рука дающего. Слава Богу, есть нормальные люди. А значит, добро победит", "Мне интересно, что на это новосанжарские люди скажут", Санжаровцы - учитесь у этих благородных людей. Без коментариев...".

Некоторые украинцы наоборот, сразу заметили подвох:

"Это фото гум. помощи, которую привез "Красный крест", "Это Красный Крест привез", "Жалуемся на неправдивые новости, на провокаторов".

В итоге оказалось, что действительно помощь была привезена волонтерами Красного креста. Об этом написали ряд СМИ.

"Волонтеры привезли к воротам медицинского центра, где находятся эвакуированные, фрукты. Сейчас Нацгвардия должна их забрать и передать. На территории центра 4 спецавтобуса, которыми вчера доставили украинцев. Территорию круглосуточно патрулируют Нацгвардия и полиция, они следят за правопорядком. Сюда заезжает много автомобилей. Мы видели, как завозят пищу, привозят волонтеров"

Напомним, в Одессе распространяют листовки против эвакуированных из Китая

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