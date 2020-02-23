Украина окажется под ударом северо-западного циклона «Юлия», который принесет ухудшение погодных условий

Свежим прогнозом погоды с украинцами поделился на своей странице в Фейсбук метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Politeka.

Он отметил, что циклон сформируется еще ночью 23 февраля в открытых водах Атлантики к западу от Ирландии.

«Со скоростью 90 - 120 км/ч, циклон в стадии волны пройдёт путь от Британских островов через северную Германию, Польшу и достигнет западных областей Украины уже ночью 24 февраля. Над территорией нашей страны циклон начнёт стремительно углубляться за счёт усиления затока холода в его тылу и деформации высотной фронтальной зоны, поэтому давление в его центре упадёт ниже 990 гПа, а в тыловой части сформируется обширная зона со штормовыми ветрами, - рассказал синоптик и уточнил, что до конца суток 24 февраля циклон пройдёт через всю Украину на восток с постепенным замедлением скорости.

В связи с этим, в западных областях ночью и утром в понедельник ожидается усиление ветра до 20-24 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с. А днем зона штормовых ветров распространится на центральные и южные регионы страны. В Винницкой, Кировоградской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях повсеместно порывы 25-30 м/с, местами возможно усиление до 32 м/с. В Приазовье во второй половине дня 24 февраля усиление ветра до 25-27 м/с. В остальных областях Украины его скорость составит 17-22 м/с.

Метеоролог отметил, что из погоды есть высокая вероятность формирования линии шквалов.

В частности, в районе Полесья прогнозируется мокрый снег. В северных, центральных и восточных областях он обещает осадки в виде снега и дождя, а также местами налипание мокрого снега.

Синоптик предупредил украинцев, быть осторожными при планировании дел и поездок в данный период.

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