Погода в Украине 19 февраля удивит неожиданным изменением, в страну ворвется настоящая весна
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
На востоке будет настоящая весенняя погода – 7-10 тепла днем. Ветер будет в пределах 5-10 м/с. Ночью же местами похолодает до -2 мороза. Осадков не предвидится, но будет достаточно облачный день.
На севере Украины также будут тучи. Их сопроводят 6-8 дневных градусов. Дождей можно не ждать. А вот ночью в этих областях похолодает до 0 по Цельсию.
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Немного теплее будет в центральных регионах. Отсутствие осадков и облачность будут компенсироваться дневными 7-9 градусами тепла. Ночью похолодает до 0 градусов.
Больше всего воздух прогреется на юге. Днем столбик термометра покажет невероятные 9-11 тепла. Ночью ожидается похолодание до 0-4 выше нуля. Осадки будут только в Херсонской области.
Дожди сегодня стоит ожидать жителям Крыма и востока Украины. Однако это не помешает воздуху прогреться до 4-9 тепла. Ночью на улице будет от 0 до -2 мороза.
В Киеве и области синоптики прогнозируют потепление до +9 градусов. Ночью минусов не будет – максимум 0 по Цельсию. Дождей не ожидается, но небо затянет тучами.
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