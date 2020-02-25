Народный артист Украины и самый высокооплачиваемый актер страны Станислав Боклан сделал заявление о Российской Федерации

Артист считает, что гражданам необходимо знать, что говорят об украинцах в России.

Как сообщает Politeka.net, с таким заявлением он выступил во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву". Видео разговора с уроженцем Житомирщины опубликовано на канале-YouTube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он отметил, что у него есть российское телевидение и иногда он его даже включает, но при этом у него омерзительное чувство. Такое ощущение, словно все вокруг "наполняется говном".

"Я не отключил у себя российское телевидение. Я смотрю его и мне надо слушать, что они говорят о нас. Когда я включал, у меня ощущение такое, будто квартира наполняется говном и я уже задыхаюсь ... Но там же родня у нас. Там есть актеры, которые отказались от общения со мной. Есть те, кто называл меня фашистом, а также те, кто понимает, что происходит", - заявил актер.

Боклан также отметил, что украинцы должны знать, о чем говорят в РФ, чтобы быть готовыми ко всему.

"Думаю, мы должны знать, о чем говорят там. Должны знать, должны быть готовы к разговору. Нельзя закрыться и не видеть, что о нас говорят", - резюмировал актер.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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