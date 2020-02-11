Російський поет Андрій Орлов, відомий як Орлуша, жорстко виступив на боці України у збройному конфлікті на Донбасі

Російський політтехнолог Андрій Орлов, відомий як поет Орлуша, заявив в інтерв'ю Обозревателю, що після вторгнення РФ в Україну виступив на боці Києва, тому що розуміє: "мова йде про злочин".

"Ви вважаєте, що те, що я живу від Києва в 1200 км, означає, що у мене вимкнули мозок, совість і розум? Я як людина, як і багато хто в світі (не тільки етнічні українці), розумію, що це неправильно і злочинно", – зазначив Орлуша.

За словами Орлуши, в Україні він залишив за свої концерти більше податків, ніж з нього "отримала податкова служба Росії за останні п'ять років".



"У мені особисто нуль української крові, але я теж політичний українець."Українець" для мене – це не тільки генетика, прописка або колір паспорта, а ще й щасливе відчуття свободи і бажання приєднатися до маси вільних людей, що йдуть у правильному напрямку", – зауважив поет.

Також раніше повідомлялося, що Російської Федерації доведеться вибачатися за те, що вони окупували Донбас і напали на інші країни.

Таку думку озвучив російський публіцист Олександр Невзоров. Він також заявив, що окупація Росією територій України, Молдови та інших сусідніх країн була фатальною помилкою, яку треба виправляти.

Нагадаємо, що Невзоров різко принизив Путіна після його виступу

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