Радянська і російська народна і естрадна співачка Надія Бабкіна зробила скандальну заяву про війну в Україні

Так, народна артистка РФ, депутат Мосміськдуми Надія Бабкіна вважає, що на Донбасі бойовики і українська армія не стріляють, а стріляє "третя сила".

До всього іншого вона звинуватила Україну в тому, що за роки незалежності там нібито велася постійна пропаганда проти Російської Федерації.

«Чекаю не дочекаюся, коли настане примирення. Я весь час ставлю запитання: «Як вони нам в очі дивитися будуть?» У мене тато любив українські пісні: вони глибинні, змістовні. Але двадцять з гаком років, поки ми піднімали Росію з колін, там пропаганда проти нас велася. Вони зараз знаходяться в замкнутому просторі, не знають, як ми живемо, думають, що ми – варвари», - заявила народна артистка Росії.

Також вона поділилася пропагандистською байкою про якихось друзів, які приїхали з України до Росії. Вони нібито розповіли Бабкіній, що "ополченці не стріляють, українська армія теж, а стріляє третя сила, причому на поразку".

Також раніше повідомлялося, що радянський і російський кінорежисер Володимир Меньшов заявив, що Росії слід було "брати Донбас" після окупації Криму.

На його думку, будь-яка активізація з боку України може призвести до плачевних наслідків, адже Російська Федерація може піти на більш суворі заходи.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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