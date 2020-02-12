20 років тому він ще вірив нібито в РФ щось може змінитися, але не тут-то було

Лідер групи "Мумій Троль" Ілля Лагутенко не раз критикував ситуацію, яка склалася в Російській Федерації

Відома рок-група "Мумій Троль" виступить у Києві. В останній раз "Мумій Троль" виступали в Україні у 2017 році в Одесі з концертом до ювілею свого першого альбому "Морська". При цьому в Києві група в останній раз була з презентацією свого десятого альбому "SOS Матросу" в листопаді 2013 року.

На тлі приїзду музикантів у Київ, Politeka.net вирішила згадати, що у свій час говорив лідер групи Ілля Лагутенко про РФ.

В 2018 році артист не зміг привести молодих музикантів на музичний фестиваль у Владивосток, тому що економіка країни не розвивається.

"У людей немає грошей, тому що економіка країни не розвивається. Немає нових виробництв, стартапів, ідей. Треба, щоб хтось в уряді думав іншими категоріями", – розповідав співак.

Тоді ж він поскаржився, що музиканти намагалися домовитися з компанією "Аерофлот", щоб вони допомогли їм дістатися до Владивостока, але йому відповіли відмовою, адже ті допомагають лише, коли надходить наказ від Кремля.

"Але виявилося, що "Аерофлот" взагалі нікого не спонсорує, за винятком поодиноких випадків за наказом Кремля. Їх позиція: якщо ми будемо ціни на переліт піднімати, люди все одно будуть літати, тому що їм нікуди діватися", - зазначав лідер рок-групи.

Він додав, що 20 років назад він ще вірив нібито в РФ щось може змінитися і наступному поколінню буде простіше, але все виявилося навпаки, адже повернулося "на круги своя".

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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