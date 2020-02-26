Некоторые украинские семьи получили в феврале платежку за отопление с цифрами в два раз больше, чем за январь

Так, в сети пожаловалась семья Мокиенко: за тепло в своей квартире в этом месяце они должны 2,7 тысячи гривен, хоть в январе сумма была значительно меньше - 1,3 тыс. гривен, пишет "Обозреватель".

Согласно информации, что указана в платежке, в прошлом месяце семья потребила 1 Гкал, в этом – в два раза больше. Примечательно, что поменялась и общая отапливаемая площадь.

По словам главы комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олега Попенко, есть нескольки причин таких "метаморфоз". Во-первых, в доме может быть установлен непроверенный счетчик, поэтому его показатели не были учтены, и платить приходиться по объемам потребления в прошлом году. Во-вторых, показатели в позапрошлом месяце снимались 23 числа, а в прошлом – в конце. И в-третьих, январь был холоднее предыдущего месяца в среднем на 2 градуса.

В то же время в "Киевтеплоэнерго" объяснили, что разница в платежках за отапливаемую площадь связана с тем, что в доме несколько счетчиков.

Ранее мы сообщали о жительнице Киева, получившей гигантский счет за тепло в феврале - почти 53 тысячи гривен за четырехкомнатную квартиру. Нонсенс, но это не ошибка и не технический сбой, как прокомментировали в "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики объяснили, что ситуация произошла в 23-этажном доме по ул. Сверстюка, 52В, в котором 177 квартир. И на начало отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет счетчика.

Напомним, Гончарук решил добить украинцев, цифры в платежках на газ взлетят.

Также стоит вспомнить, что соратница Зеленского переплюнула Гончарука и рассказала, что делать с платежками на газ: украинцы кипят.

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