Поверить в это можно с трудом

Аномально теплая зима и "скидки" от Гончарука не привели к снижению сумм в платежках за отопление, а даже наоборот



Об этом сообщила пресс-служба «Киевтеплоэнерго», передает «КП в Украине».

Так, жительнице четырехкомнатной квартиры в Киеве пришла платежка за отопление, где указанно, что она должна заплатить почти 53 тысячи гривен.

«Нет, это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме по улице Сверстюка, 52в, в котором всего 177 квартир, на начало отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии», - говорится в сообщении.

Чиновники рассказали, что вся проблема заключается в системе начисления. Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

И это все соответствует законодательству. Однако, понимая абсурдность ситуации, жительнице квартиры платежка будет пересчитана.

Ранее мы рассказывали, что похожая ситуация с жителем украинских Сум. Он получил квитанцию за электроэнергию на сумму 133 тысячи гривен.

Специалистам «Сумоблэнерго» удалось выяснить, что причиной такого огромного счета стала ошибка в показаниях, какие мужчина передал 2 января 2019 года с помощью sms в службу.

Вместо необходимых четырех цифр, которые показывает счетчик, потребитель отправил пять.

Потому система насчитала ему куда более внушительный расход потребленной электроэнергии и сформировала счет на 133 тысячи гривен.

Напомним, Гончарук решил добить украинцев, цифры в платежках на газ взлетят.

Также стоит вспомнить, что соратница Зеленского переплюнула Гончарука и рассказала, что делать с платежками на газ: украинцы кипят.

Также Politeka писала, что стало известно, кто и как подсунул Зеленскому Гончарука.