Гончарук присоединился к Зеленскому во время предвыборной кампании

Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук рассказал, откуда взялся премьер Алексей Гончарук

К Владимиру Зеленскому присоединились те, кто поддерживал изначально экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщил Игорь Мосийчук, передает "Фром.Юа".

Бывший депутат уверен, что "Алексей Гончарук случайный человек на должности премьер-министра Украины".

По словам Мосийчука, его пригласило окружение Зеленского. Все из-за того, что у нового президента не было команды во время выборов.

"Он был привлечен окружением Зеленского к сотрудничеству из-за отсутствия команды Зеленского во время выборов", - отметил политик.

Не только Гончарук попал так в команду президента:

"Именно так к команде президента Зеленского присоединились люди, которые поддерживали президента Зеленского. Это Арахамия, Милованов, Гончарук, Мушак", - добавил Мосийчук.

Лоббировал назначение Гончарука на пост премьера структуры Джорджа Сороса. Премьер отработал в одной из них до назначения:

"В самом назначении Гончарука премьером ключевую роль отыграла поддержка структур Джорджа Сороса, ведь в одной из них он работал перед назначением", - заключил экс-нардеп.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о подорожании газа в январе для украинцев.

Гончарук во время брифинга 12 февраля заявил о том, что украинцам придется заплатить больше. Премьер уверен, что это не существенное увеличение.

"Сейчас по итогам января, платежка сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал Гончарук.

При этом премьер добавил, что в феврале ситуация должна измениться в лучшую сторону. Также отметил, что текущей зимой украинцы должны меньше потратить, чем прошлой.

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