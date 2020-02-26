Скандальная певица Юлия Чичерина, которая неоднократно ездит на Донбасс и получает ордена от террористов, совершила дерзкий поступок в Украине

Как сообщает Politeka.net, российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает боевиков "ЛДНР", сегодня в своем Facebook обнародовала фото из аэропорта и отметила, что находится в киевском аэропорту Борисполь.

"Доброе утро, Борисполь", – так певица подписала фото, на котором изображен в том числе журналист российского телеканала LIFE Семен Пегов. Также в комментариях под постом российская певица отметила, что "Киев –мать городов русских, мы не оставим города свои".

Пользователи сети не смогли пройти мимо, чтобы не оставить комментарии под постом скандальной Чичериной. Многие отметили, что Чичерина нагло врет, ведь ее бы не пустили в Украину так, как она находится в списках "Миротворца". Другие высмеяли Чичерину за неадекватность.



"Максимум в транзитной зоне, в Украину не пустят", "П*здуняра... Но жаль конечно, национальный корпус мог бы ее перевоспитать", "Вот и закончился тур из Бухалово добралась в Лохово. Обещали подготовить самый большой коровник для выступления🤫".

Стоит отметить, что в Службе безопасности Украины сообщили, что Чичериной давно запретили въезд в Украину, а Госпогранслужба назвала ее пост "провокацией".

"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года", – прокомментировал инцидент пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.