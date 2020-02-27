Украина своими попытками любой ценой наладить отношения с РФ и закончить войну на Донбассе, ставит под удар страну, ведь Кремль будет ставить свои условия

Такое мнение озвучил украинский продюсер Юрий Кондратюк в издании Обозреватель, он добавил, что после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано.

"С агрессором – или сопротивление, или – мир на условиях России. Это если Украина будет стремиться к миру любой ценой. Да, сложно подогревать международное давление на РФ, потому что продажные западные политики сопротивляются, но их надо дожимать. Иначе наше достоинство очень быстро будет растоптано моторизованной бригадой, которая придет в Мариуполь из Крыма под российскими флагами", – уверен он.

По его мнению все отношения с Российской Федерацией необходимо было заканчивать еще в 2014 году, когда началась аннексия Крымского полуострова. Он соглашается, что возвращать пленных украинцев необходимо, это нужно делать при любых отношениях с агрессором. Но ни в коем случае нельзя идти на потепление со страной, которая напала на наше государство.

"За последние месяцы пропали наши заявления о войне, о Крыме, жуем там через слово. Это неправильно, потому что Европа забудет. А если кто-то думает, что если мы перестанем говорить о войне, то улучшим инвестиционный климат – это очень наивно", - резюмировал Кондратюк.

Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.

Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.

Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.