Коронавирус диагностирован у пятерых граждан Украины, которые находятся за границей
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.
При этом он подчеркнул, что на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.
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Отметим, накануне появилась неподтвержденная информация о том. Что в Украине все таки есть коронавирус.
«Хорошего мало - источник в среде медиков сообщает, что на планерках начали сообщать о двух подтвержденных случая коронавируса. Правда это, или все-таки слухи - пока неясно. Заболевших, якобы, отсеяли при проверке на границе. Пока все держат в тайне...», - сообщал Телеграм-канал Klymenko Time.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом:
Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.
Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.
Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР, а также других стран, где зафиксированы случаи массового заболевания за последние 14 дней. Телефон "горячей линии" - 0-800-505-201.
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