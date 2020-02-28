Археологи нашли древнюю маску из известняка, созданную около 9 тысяч лет назад

Находку обнаружили в Израиле на Хевронских Холмах. По словам ученых, маска, несмотря на свой возраст, находится в отличном состоянии: сохранились нос и прорезь рта с нарисованными зубами. По мнению исследователей, эта маска использовалась в погребальных ритуальных обрядах.

По словам ученых, эта находка уникальна для археологического сообщества. Ее относят к периоду Неолита. Другие находки этого периода представляют из себя фигурки людей, каменные маски и черепа людей.

«То, что у нас есть информация о конкретном месте, где она была обнаружена, делает эту маску более уникальной находкой среди масок того периода, о которых мы знаем» - объяснила ученая Ронит Лупу.

Ранее мы писали, что в знаменитой пещере Шанидар в Ираке археологи нашли первую «цветочную могилу» неандертальца и останки древних людей. Находку обнаружили на территории местного пещерного кладбища. Выяснилось, что люди здесь были захоронены с соблюдением похожих обрядов. Археологи отмечают, что эта находка доказывает, что неандертальцы могли осознанно хоронить своих сородичей.

Как известно, раньше неандертальцев считали более примитивными, чем кроманьонцы и другие ранние виды. Считалось, что они не умели добывать огонь, у них не было культуры. Открытие же доказывает обратное. Кроме захоронений не так давно ученые обнаружили украшения из когтей птиц, которые также были созданы неандертальцами.

Отметим, что благодаря новым технологиям ученые все чаще делают открытия, которые позволяют переоценить представления об истории. Возможно, все что мы учили в школе, в скором времени будет переписано, основываясь на новых находках.

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