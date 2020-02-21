Неймовірне археологічне відкриття зробили вчені в знаменитій печері Шанідар в Іраку

На території місцевого печерного кладовища вчені виявили першу «квіткову могилу» неандертальця і останки древніх людей.

Відзначається, що люди тут були поховані з дотриманням схожих обрядів, причому, нові останки стали першою знахідкою такого типу за останні 25 років.

«Деякі тіла древніх людей лежали на дні природного каналу, проточенного водою, протікала по підлозі самої печери. Згодом цей канал був додатково заглиблений вручну. Це відкриття стане вельми суттєвим аргументом на користь того, що неандертальці могли поховати дані останки зовсім не випадково», - стверджують автори цього відкриття.

Вчені відзначають, що раніше неандертальців вважали помітно поступаються кроманьйонцям та іншим раннім видами в культурному розвитку. Вони, на думку фахівців, не вміли розпалювати вогонь, не мали мови, культури і уявлень про релігію.

Нове відкриття дозволяє засумніватися в деяких з цих тез, що підтверджується розкопками останніх років. Приміром, кілька років тому вчені натрапили на намиста з пазурів птахів, які були створені неандертальцями. А в Іспанії пізніше виявили зразки «просунутої» наскального живопису, яка також, імовірно, належить руці неандертальців.

Нагадаємо, раніше під час археологічних робіт в турецькій провінції Ерзурум експерти витягли з землі кам'яну стелу, яка нагадує людську фігуру. Дослідники стверджують, що подібні монументи уособлюють безсмертя.

За оцінками археологів, каменю близько 2500 років. При цьому знайде артефакт був випадково. Місцевий пастух знайшов стелу з вирізаними літерами в районі стародавнього кладовища. Про свою знахідку чоловік повідомив у місцевий музей. Прибулі на місце дослідники витягли і оцінили артефакт.

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